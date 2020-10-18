مسؤول إيراني: المجتمع الدولي ليس مستعدا لتحمل المزيد من البلطجة الأمريكية

قال المتحدث باسم منظمة الطاقة النووية الإيرانية، بهروز كمالوندي، إن المجتمع الدولي ليس مستعدا لتحمل المزيد من البلطجة الأمريكية

وجاءت تصريحات كمالوندي، مساء اليوم الأحد، تعليقا على إلغاء الحظر التسليحي عن إيران، والذي وصفه بـ "اشراقة لدبلوماسية الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

ونقلت وكالة "إرنا"، مساء اليوم الأحد، عن كمالوندي أن انتهاء القيود التسليحية، بدء من الساعة 3:30 فجر اليوم الأحد، والذي أكد أنه يشكل منعطفا في تاريخ البلاد.

وتابع كمالوندي: "إن مقاومة وصمود الشعب الإيراني الأبي والمناضل، تكلّل بعد 5 أعوام من توقيع الاتفاق النووي، ومن خلال رفض المجتمع الدولي للنزاعات الأحادية والغطرسة "الترامبية" (دونالد ترامب)، فقد تجلّت أحقية ودبلوماسية إيران أكثر فأكثر اليوم".

وأشار إلى أن "العالم يعلم جيدا ولاسيما عقب انتشار 17 تقريرا عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية وعدم ثبوت أي من التهم النووية الواهية على مدى أكثر من 20 سنة مضت، يعلم جيدا بأن إيران لم ولن تسعى وراء الاستخدام غير السلمي للطاقة النووية، وأن سياسة الضغوط القصوى الأمريكية التي شكلت خطوة بذيئة وضد الإنسانية لاسيما بحق الأطفال والنساء والمرضى، لم تحقق أي نتيجة سوى مزيد من العزلة للولايات المتحدة وكسر شوكتها الشيطانية".

واستطرد المتحدث باسم منظمة الطاقة النووية الإيرانية، بهروز كمالوندي، أن ردّ المجتمع الدولي الحازم بـ "لا" على استئناف الحظر التسليحي ضد إيران، شكّل انطلاقة جيدة للردود الدولية بوجه الانتهاكات الأمريكية الترامبية، ومواصلة التصدي بصوت دولي موحد لسلوك واشنطن ومعارضتها للقانون الدولي.

سبق أن أعلنت إيران، اليوم الأحد، انتهاء جميع قيود حظر التسلح وما يتعلق بها من تدابير وخدمات مالية عليها، لتكون قادرة بدءا من اليوم على توفير أي أسلحة ومعدات لازمة من أي مصدر كان ومن دون أي قيود قانونية.