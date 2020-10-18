إيطاليا تسجل رقما قياسيا بإصابات كورونا

قالت وزارة الصحة الإيطالية اليوم الأحد إن إيطاليا سجلت 11705 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وهو ما يعد أكبر من الرقم القياسي السابق الذي بلغ 10925 أمس السبت.

وقالت الوزارة إنه كانت هناك أيضا 69 حالة وفاة متصلة بكوفيد-19 ارتفاعا من حالات بلغ عددها 47 حالة في اليوم السابق لكنها أقل بكثير من العدد المسجل في ذروة الجائحة في شهري مارس آذار وأبريل نيسان والذي زاد على 900 حالة في اليوم. وفقا لـ "رويترز".

وكانت إيطاليا أول دولة في أوروبا تتضرر بشدة من كوفيد-19 وسجلت ثاني أكبر عدد من الوفيات في القارة بعد بريطانيا وبلغ عدد الوفيات بها 36543 منذ ظهور الجائحة في فبراير شباط.

وقال جيوفاني توتي، رئيس منطقة ليجوريا في شمال غرب إيطاليا، أمس السبت، إن الحكومة تدرس تشديد القيود على مستوى البلاد لمواجهة ارتفاع عدد حالات الإصابة بكوفيد-19.

ووفقا للأرقام الرسمية، فإن البلاد لديها ثاني أعلى عدد من الوفيات في أوروبا، بعد بريطانيا، حيث سجلت أكثر من 36 ألف حالة منذ بدء انتشار المرض في فبراير/ شباط.