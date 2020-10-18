فنزويلا: الانتقادات الموجهة للقاح "سبوتنيك V" ذات طبيعة سياسية

قالت نائبة الرئيس الفنزويلي، ديلسي رودريغيز، اليوم الأحد، إن الانتقادات الموجهة للقاح الروسي المضاد لفيروس كورونا "سبوتنيك V" ذات طبيعة سياسية، لأنه من وجهة النظر العلمية اللقاح ممتاز.

مكسيكو سيتي- سبوتنيك. وأضافت ديلسي في مقابلة مع محطة "في تي في" ردا على سؤال حول الانتقادات الموجهة للقاح: "هذه قضية سياسية وليست صحية وطبية. من وجهة نظر علمية لم يكن للقاح الروسي أي مضاعفات فهو لقاح ممتاز".

وبحسب نائبة الرئيس الفنزويلي، تتوقع بلاده أن يبدأ التطعيم باللقاح في أبريل/ نيسان المقبل بعد الانتهاء من الاختبارات وموافقة منظمة الصحة العالمية.

في أوائل أكتوبر/ تشرين الأول، سلمت روسيا الدفعة الأولى من لقاحها إلى فنزويلا - أول دولة في نصف الكرة الغربي تشارك في المرحلة 3 من التجارب السريرية للقاح.

سجلت روسيا أول لقاح لفيروس كورونا في العالم، طوره معهد "غامالي"، في أغسطس/ آب. وهي الآن تستكمل المرحلة الثالثة من التجارب السريرية في روسيا وفقا لبروتوكولات منظمة الصحة العالمية.

بعيدا عن فنزويلا، يجري صندوق الاستثمار المباشر الروسي، مع شركائه، تجارب إكلينيكية للقاح "سبوتنيك في" في بيلاروسيا والإمارات العربية المتحدة والهند.