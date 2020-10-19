"قبل الانتخابات الأمريكية بيوم"...كويكب يقترب من الأرض

صرح عالم الفيزياء الفلكية، الأمريكي نيل ديغراس تايسون، أن كويكبا بحجم الثلاجة يمكن أن يسقط على الأرض قبل يوم واحد من الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

ونشر تايسون على صفحته الخاصة على "إنستغرام"، قائلا "كويكب 2018VP1 ، بحجم الثلاجة، يندفع نحونا بسرعة تزيد عن 25 ألف ميل في الساعة (40.2 ألف كيلومتر في الساعة). ويمكنه أن يلمس الأرض في 2 نوفمبر، وهو اليوم السابق للانتخابات الرئاسية".

وأشار تايسون إلى أن الكويكب ليس كبيرا بما يكفي لإحداث ضرر. وأضاف: "لذا إذا جاءت نهاية العالم في عام 2020، فلن يكون ذلك خطأ الكون".

وكانت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" قد ذكرت، في أغسطس/آب، أن الكويكب "2018 VP1" سيقترب من الأرض في 2 نوفمبر في حوالي 18.33 بتوقيت موسكو. ووفقا لعلماء الفلك، سيطير على مسافة 384 ألف كيلومتر من الأرض.

وأن احتمال دخول كويكب إلى الغلاف الجوي للأرض هو 0.41%.

تم اكتشاف"2018 VP1" في 3 نوفمبر/ـشرين الثاني 2018، والذي ينتمي إلى مجموعة أبولو، أي الكويكبات التي تعبر مسارات تحليقها مدار الأرض.

وستجري الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 3 نوفمبر، وقد بدأ التصويت المبكر في عدة ولايات، حيث يتنافس كل من الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب، ومرشح الحزب الديمقراطي جو بايدن، للفوز برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية.