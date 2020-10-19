"قبل الانتخابات الأمريكية بيوم"...كويكب يقترب من الأرض

ونشر تايسون على صفحته الخاصة على "إنستغرام"، قائلا "كويكب 2018VP1 ، بحجم الثلاجة، يندفع نحونا بسرعة تزيد عن 25 ألف ميل في الساعة (40.2 ألف كيلومتر في الساعة). ويمكنه أن يلمس الأرض في 2 نوفمبر، وهو اليوم السابق للانتخابات الرئاسية".
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Asteroid 2018VP1, a refrigerator-sized space-rock, is hurtling towards us at more than 25,000 mi/hr. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ It may buzz-cut Earth on Nov. 2, the day before the Presidential Election. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ But it’s not big enough to cause harm. So if the World ends in 2020, it won’t be the fault of the Universe.
وأشار تايسون إلى أن الكويكب ليس كبيرا بما يكفي لإحداث ضرر. وأضاف: "لذا إذا جاءت نهاية العالم في عام 2020، فلن يكون ذلك خطأ الكون".
وكانت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" قد ذكرت، في أغسطس/آب، أن الكويكب "2018 VP1" سيقترب من الأرض في 2 نوفمبر في حوالي 18.33 بتوقيت موسكو. ووفقا لعلماء الفلك، سيطير على مسافة 384 ألف كيلومتر من الأرض.
وأن احتمال دخول كويكب إلى الغلاف الجوي للأرض هو 0.41%.
تم اكتشاف"2018 VP1" في 3 نوفمبر/ـشرين الثاني 2018، والذي ينتمي إلى مجموعة أبولو، أي الكويكبات التي تعبر مسارات تحليقها مدار الأرض.
وستجري الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 3 نوفمبر، وقد بدأ التصويت المبكر في عدة ولايات، حيث يتنافس كل من الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب، ومرشح الحزب الديمقراطي جو بايدن، للفوز برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية.
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