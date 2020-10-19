الجيش الإسرائيلي يوجه "سكان الغلاف" بعدم الاقتراب من حدود غزة

نصب الجيش الإسرائيلي حواجز في المستوطنات والبلدات القريبة من جنوب قطاع غزة، ومنع المزاراعين الإسرائيليين من دخول حقولهم في المنطقة، بحسب إعلام عبري.

وقالت هيئة البث الرسمية " إن الجيش الإسرائيلي حذر المزارعين فيما يعرف بمستوطنات "غلاف غزة" من الاقتراب من السياج الحدودي تحسبا لعمليات قنص محتملة أو إطلاق صواريخ مضادة للدروع من داخل القطاع، دون مزيد من التفاصيل.

ويتصاعد التوتر بين قطاع غزة وإسرائيل من وقت إلى الآخر، ومساء الجمعة الماضية، أعلن الجيش الإسرائيلي، عن إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة نحو البلدات والمستوطنات الإسرائيلية المتاخمة للقطاع.

ورد الجيش بشن غارة جوية على موقع عسكري تابع لحركة "حماس"، جنوبي قطاع غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيانه، إن الغارة على موقع "حماس" العسكري جاءت ردا على إطلاق قذيفة صاروخية من القطاع باتجاه الأراضي الإسرائيلية.

ويشكو الفلسطينيون في قطاع غزة من نقص حاد في الأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية، إضافة إلى أزمة كهرباء حادة، وتصاعد لمعدلات الفقر والبطالة، جراء الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع منذ 2006.