تصريح صادم من "الصحة العالمية" حول الموجة الثانية من الجائحة

قال المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية التابع لمنظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، إنه من الصعب التنبؤ بكيفية تأثير الموجة التالية من فيروس كورونا على أي دولة بمفردها.

موسكو- سبوتنيك. وأضاف مايكل رايان في مؤتمر صحفي افتراضي: "لقد رأينا بلدانا تعمل على ما يرام في الموجة الأولى وربما تلقت العديد من البلدان للتو ضربات خاطفة".

وأردف: "لا نعرف إلى أي مدى قامت بعض الدول بذلك بشكل صحيح، وفي حالات أخرى كانت البلدان أكثر حظا من الآخرين".

واستطرد رايان: "لكن ما نراه الآن هو الموجة الثانية. إذا نظرت إلى آسيا وجنوب آسيا وجنوب شرق آسيا، فإننا نرى البلدان التي تأثرت قليلا في الموجة الأولى أصبحت أكثر تأثرا الآن".

وختم تصريحاته قائلا: "ومرة أخرى، في أفريقيا، نرى بعض البلدان التي لديها حالات قليلة جدا في البداية، تشهد نشاطا الآن أكثر مما رأته من قبل. لذلك، من الصعب حقا التنبؤ بما تحمله الموجة التالية لأي دولة".

وتجاوزت حالات الإصابة، عالميا، 40 مليون حالة بفيروس كورونا المستجد الذي ظهر في الصين نهاية العام الماضي، فيما تخطت الوفيات 1.120 مليون حالة.

وفي الأسبوع الماضي، حذر المدير العالم لمنظمة الصحة العالمية، من اقتراحات البعض بالسماح لمرض "كوفيد 19" بالانتشار على أمل تحقيق ما يسمى بمناعة القطيع، قائلا إن هذا "غير أخلاقي".

وقال تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في إفادة صحفية عبر الإنترنت: "لم يسبق في تاريخ الصحة العامة استخدام مناعة القطيع كاستراتيجية للتصدي لتفشي المرض، ناهيك عن الوباء".