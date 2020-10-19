رفض مصافحة امرأة يحرم طبيبا من الجنسية الألمانية

تم رفض منح الجنسية الألمانية لطبيب لبناني يبلغ من العمر 40 عاما، قضى سنوات دراسته وعمله في ألمانيا، بسبب رفضه مصافحة الموظفة التي سلمته الجنسية.

وبحسب موقع "دي دابليو"، قضت محكمة ألمانية بعدم حصول الطبيب الذي رفض مصافحة امرأة، على الجنسية الألمانية.

وقال الطبيب المسلم إنه يرفض مصافحة النساء لأسباب دينية.

وجاء في حيثيات الحكم "أن رفض المصافحة استنادا إلى مفاهيم أصولية مرتبطة بالثقافة والقيم التي ترى في المرأة خطرا للإغواء الجنسي هي بمثابة رفض للاندماج في ظروف المعيشة الألمانية".

وكان الطبيب قد درس الطب في ألمانيا، ويعمل في عيادة ألمانية، وتقدم بطلب للحصول على الجنسية عام 2012، موقعا على إعلانه الولاء لقيم الدستور الألماني التي ترفض التطرف، كما اجتاز اختبارات الحصول على الجنسية بأعلى الدرجات.