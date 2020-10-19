اقتحام السجن والمطار... أعمال عنف في عدد من المدن النيجيرية... صور وفيديو

تحولت الاحتجاجات في نيجيريا، اليوم الاثنين، إلى أعمال عنف وشغب بين المتظاهرين والشرطة، بعد اقتحام مجموعة متظاهرين سجنا ومطارا مدنيا وعددا من مراكز الشرطة في البلاد.

واقتحم متظاهرون أحد السجون في مدينة بنين جنوبي نيجيريا وأطلقوا السجناء بعد حدوث اشتباكات عنيفة مع عناصر حرس السجن.

PROOF: The government warders are the ones helping the prisoners break the prison wall!



PROTESTERS can't be blamed for the government lapses and irregularities✊🏾✊🏾🇳🇬🇳🇬 We continue to say #EndSARS #SideWithNigeria #EdoProtest #ilorinprotest #AbujaProtest #sorosoke247 #PrisonBreak pic.twitter.com/MivuwoMLxj — FAMUYIWA Gabriel. O ✊🏾 #ENDSARS🇳🇬 (@gabbygolf01) October 19, 2020

وشارك مواطنون نيجيريون مشاهد تظهر قيام السجناء بالقفز فوق أسوار السجن، فيما هرب الكثير من السجناء في الشوارع.

وبحسب التقارير المحلية، فقد فر حوالي 200 سجين من خلف القضبان، فيما لم تصدر حتى هذه اللحظات معلومات حول وجود إصابات بين الطرفين.

قال شهود عيان لوكالة "فرانس برس" إن مئات المحتجين أغلقوا المطار الدولي في العاصمة الاقتصادية لنيجيريا، لاغوس، اليوم، فيما شلت المظاهرات كامل حركة المدينة.

وأظهرت بعض المشاهد دخول الكثير من المتظاهرين حاملين الأعلام واللافتات وإغلاقهم الطريق الرئيسي المؤدي إلى المطار.

وهاجم المتظاهرون أيضا مراكز الشرطة وسيارات الشرطة في أجزاء أخرى من البلاد.

وتشهد نيجيريا مظاهرات يقودها عناصر شبابية، منذ أسبوعين، احتجاجًا على أعمال الشرطة، حيث بدأت المظاهرات ردا على مقطع فيديو تم تداوله على الإنترنت يظهر فيه رجل يتعرض للضرب من قبل بعض أفراد الشرطة.

وبدورها، أعلنت الحكومة النيجيرية أنها ستحل وحدة "السارس"، لكن الاحتجاجات اليومية استمرت حيث طالب المشاركون بإنهاء "الحشية والفساد" في قطاع الشرطة.

وكانت الاحتجاجات الأولى تأخذ مسارا سلميا، لكن بعد مقتل أكثر من 10 اشخاص، ازدادت أعمال العنف بين المتظاهرين وعناصر الشرطة في البلاد.