اقتحام السجن والمطار... أعمال عنف في عدد من المدن النيجيرية... صور وفيديو

PROOF: The government warders are the ones helping the prisoners break the prison wall!



PROTESTERS can't be blamed for the government lapses and irregularities✊🏾✊🏾🇳🇬🇳🇬 We continue to say #EndSARS #SideWithNigeria #EdoProtest #ilorinprotest #AbujaProtest #sorosoke247 #PrisonBreak pic.twitter.com/MivuwoMLxj