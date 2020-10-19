بعد العقوبات الأمريكية... إيران تقدم على خطوة غير مسبوقة لدعم اقتصادها

وافق البنك المركزي الايراني على توفير سيولة قصيرة الأجل للغاية، للبنوك والمؤسسات الائتمانية غير المصرفية، في شكل اتفاقيات إعادة الشراء "ريبو".

وقالت العلاقات العامة للبنك المركزي إن الموافقة جاءت "تماشيا مع قرار لجنة التنسيق الاقتصادي للحكومة في مجال تطوير عمليات السوق المفتوحة، وتأكيد رئيس الجمهورية على توجيه أسعار الفائدة بين البنوك من خلال آلية السوق"، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية "فارس".

وأوضحت أن البنك المركزي وافق بذلك، لأول مرة في البلاد، اليوم الاثنين، على توفير سيولة قصيرة الأجل (طارئة) للبنوك والمؤسسات الائتمانية غير المصرفية، في شكل اتفاقية إعادة شراء (ريبو)، من خلال تقديم أي مصرف طلب الحصول على ائتمان.

وتم تحديد حجم قيمة هذا الاعتماد عند 8.9 ألف مليار ريال بنسبة فائدة تصل إلى 22%، ويجري تنفيذ المعاملات المتعلقة بتحويل الأوراق المالية من قبل البنك المركزي، على أن يتم تسويتها بالريال.

ووفقا للتعليمات والإجراءات التنفيذية فان "إجراء عمليات السوق المفتوحة ومنح الائتمان سيكون مقابل ضمانات"، ويمكن للبنوك استخدام الاعتمادات قصيرة الأجل للبنك المركزي، بشرط إيداع الضمان.

الريبو أو اتفاق إعادة الشراء، هو قيام أحد الأطراف بإقراض النقود مقابل قيمة مكافئة تقريبا من الأوراق المالية، وغالبا ما تكون سندات خزانة، بحسب بوابة الأخبار المالية "أرقام".

وتأتي هذه الخطوة، بعد أسبوعين تقريبا من إعلان وزارة الخزانة الأمريكية، فرض عقوبات على 18 بنكا إيرانيا، في سلسلة عقوبات جديدة تستهدف القطاع المالي لطهران.