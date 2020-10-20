وزير الصحة الإيراني يزف بشرى عن لقاح ضد كورونا تطوره بلاده

كشف وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني سعيد نمكي عن تجاوز اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، الذي تطوره بلاده مرحلة الاختبار الحيواني، موضحا أنه سيدخل مرحلة الاختبار الإنساني قريبا.

وفي تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، قال نمكي، خلال زيارته إلى محافظة أذربيجان الغربية، إن: "اللقاح الإيراني قد تجاوز مرحلة الاختبار الحيواني وسيدخل بعد أسبوعين مرحلة الاختبار الإنساني"، بحسب وكالة أنباء فارس.

وأوضح نمكي أن "مراحل اختبار لقاح كورونا جارية في البلاد في الوقت الحاضر من قبل 5 فرق حققت 3 منها تقدما جيدا وتتخذ الخطوات اللازمة وفقا للمعايير العالمية".

وأضاف: "رغم تعرض المرض لتغييرات أساسية فقد اتخذنا أساليب جيدة في صنع اللقاح وأعلنا هذه الحالات لمنظمة الصحة العالمية".

واستطرد وزير الصحة قائلا: "نأمل في ضوء هذه الوتيرة بأن نعلن في القريب العاجل أخبارا جيدة للشعب الإيراني بشأن صنع اللقاح المضاد للفيروس".

يأتي هذا في الوقت الذي سجلت فيه إيران أعلى حصيلة يومية لإصابات فيروس كورونا منذ بداية الجائحة، بوصول الإصابات، اليوم الثلاثاء، إلى أكثر من 5 آلاف حالة.

وتتجاوز حصيلة الحالات الجديدة، أعلى حصيلة سابقة وهي 4830 حالة الأسبوع الماضي، ليتخطى إجمالي عدد إصابات كورونا في البلاد الـ 539 ألفا.

وسجلت إيران أمس 337 وفاة جديدة بكورونا، ليتجاوز إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في البلاد 31 ألفا.