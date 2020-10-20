أمر قضائي أمريكي باحتجاز وزير الدفاع المكسيكي السابق حتى تتم محاكمته

أمر قاض فيدرالي أمريكي باحتجاز وزير الدفاع المكسيكي السابق، سلفادور سيينفويغوس، بدون كفالة، اليوم الثلاثاء، مبررا ذلك بأنه قد يهرب خارج البلاد قبل محاكمته.

كما أمر القاضي في لوس أنجلوس، بإرسال وزير الدفاع المكسيكي السابق، 72 عاما، إلى نيويورك، لمواجهة اتهامات الاتجار بالمخدرات الفيدرالية، حسبما أوردت "رويترز".

ألقي القبض على سيينفويغوس في مطار لوس أنجلوس الدولي، الأسبوع الماضي، وتم توجيه الاتهام إليه في محكمة فيدرالية في نيويورك، في أربع تهم تتعلق بتهريب المخدرات وغسل الأموال.

يقول ممثلو الادعاء الفيدراليون إنه تلقى رشاوى مقابل حماية أعضاء عصابات المخدرات، وتضمن ذلك تحذيرهم بشأن التحقيقات الأمريكية. لم يقدم سيينفويغوس بعد التماسًا بشأن الاتهامات.

جاء اعتقال سيينفويغوس - الملقب بإل بادرينو أو الأب الروحي- بعد لائحة اتهام صدرت في أغسطس/ آب 2019، وهي المرة الأولى التي يتم فيها توجيه لائحة اتهام ضد وزير دفاع مكسيكي سابق واحتجازه.