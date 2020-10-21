"ترك المقابلة قبل نهايتها"... ترامب يهدد بنشر لقاء مسجل له قبل موعده

ذكر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه يدرس نشر مقابلته مع قناة "سي بي إس" قبل بثها الأحد المقبل، من أجل "الحفاظ على الدقة".

واشنطن - سبوتنيك. وقال ترامب عبر "تويتر" مساء الثلاثاء: "يسرني أن أعلن أنني أدرس، من أجل الحفاظ على الدقة في نقل التقارير، نشر مقابلتي مع ليسلي ستال في برنامج 60 دقيقة قبل توقيت بثها تلفزيونيا".

I am pleased to inform you that, for the sake of accuracy in reporting, I am considering posting my interview with Lesley Stahl of 60 Minutes, PRIOR TO AIRTIME! This will be done so that everybody can get a glimpse of what a FAKE and BIASED interview is all about... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 20, 2020

وأضاف ترامب: "سيتم فعل ذلك لكي يتمكن الجميع من الحصول على لمحة، عما إذا ما كانت المقابلة كاذبة وغير موضوعية أم لا.. ويجب على الجميع أن يقارنوا هذا الغزو الانتخابي المرعب مع المقابلات الأخيرة لجو بايدن الناعس!".



ومن المتوقع أن يتم بث مقابلة ترامب الانتخابية مع قناة "سي بي إس" الأحد المقبل، وسبق أن قالت وسائل إعلام استنادا إلى مصادر مطلعة أن "الرئيس الأمريكي قطع حديثه خلال تصوير المقابلة معتبرا أن المواد التي تم تسجيلها كافية للنشر".

ويتبادل الجمهوريون بقيادة ترامب الرئيس الحالي، المرشح لفترة رئاسية ثانية، والديمقراطيون بقيادة بايدن، نائب الرئيس السابق، المرشح للرئاسة المقبلة، الاتهامات من حين إلى آخر، في حرب كلامية أصبحت أكثر سخونة مع اقتراب الانتخابات الرئاسية المقبلة، المقرر إجراؤها في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.