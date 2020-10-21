بالأرقام... 257 صينيا يصبحون من أصحاب المليارات خلال جائحة كورونا

نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، اليوم الأربعاء، تقريرا مطولا أوضحت فيه أن 257 رجل أعمال صيني، أصبحوا أعضاء في نادي المليارات.

واستند التقرير لمعلومات صادرة عن صندوق النقد الدولي، حيث أصبحت الصين في طريقها لتصبح الاقتصاد الرئيسي الوحيد الذي يتوسع هذا العام مع إعادة السيطرة على حالات العدوى وانتشار الفيروس.

China's super-wealthy got $1.5trillion richer during pandemic that began in Wuhan, with one analyst saying: 'The world's never seen this much wealth created in one year'

https://t.co/xwIor6AexG — Denise (@dhaywood99) October 20, 2020

​وبحسب التقرير، شهد أغنى رجل في الصين، جاك ما، ارتفاع ثروته بنسبة 45% لتصبح 58.8 مليار دولار بعد أن أصبحت شركته الشهيرة "علي بابا" ضمن الرابحين من الأزمة.

يأتي الانتعاش الاقتصادي للصين، مع إعلان نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.9% في أحدث الأرقام يوم الاثنين 19 أكتوبر/تشرين الأول، وسط حالة ركود سادت الدول الغنية الأخرى، مما سمح للشركات الصينية بالاستيلاء على حصتها في السوق، بحسب الصحيفة.

وأوضح التقرير أن هناك نحو 2000 شخص بلغت صافي ثرواتهم أكثر 300 مليون دولار في شهر أغسطس/آب، مما يمنحهم صافي ثروة مجتمعة 4 تريليونات دولار، إذ قال روبرت هوغويرف، كبير الباحثين في تقرير هورون، تعليقا على ذلك: "لم يشهد العالم قط هذا القدر من الثروة التي جُمعت في عام واحد فقط".