مسلح يحتجز رهائن في أحد فروع "بنك جورجيا" وسط مدينة زوغديدي الجورجية

احتجز مسلح عددا من الرهائن في أحد فروع "بنك جورجيا" وسط مدينة زوغديدي الجورجية.

وبحسب تقارير إعلامية محلية، فإن الجاني كان مسلحا ببندقية آلية وقنبلة يدوية، وقام باحتجاز موظفي البنك وعملائه كرهائن.

وأضافت المصادر المحلية أن متطلبات المهاجم غير معروفة، فيما قامت الشرطة والقوات الخاصة بمحاصرة الموقع.

يتبع