تركيا ترد على مصر واليونان وقبرص وتوجه "رسالة حاسمة" بشأن المتوسط

قال فؤاد أوقطاي، نائب الرئيس التركي، مساء أمس الأربعاء، إن بلاده "لن تتنازل عن شبر من أراضيها أو قطرة من مياهها الإقليمية لأي من كان وليس اليونان فقط".

وقال أُوقطاي، خلال مقابلة مع قناة CNN التركية: "لدينا جرف قاري خاص بنا نُنقب داخله. ومثلما تنقّب تركيا في البحر الأسود، فإنها تفعل ذلك في نطاق جرفها القاري في المتوسط ولا تحتاج إلى إذن أو موافقة من أحد".

وأوضح: "ستواصل تركيا أعمال التنقيب وأنشطة البحث السيزمي في المتوسط وكذلك جمهورية شمال قبرص التركية"، متابعا: "تركيا لن تتنازل عن شبر من أراضيها أو قطرة من مياهها الإقليمية لأيٍ من كان وليس اليونان فقط، خصوصاً في ما يتعلق بحقوق الأجيال القادمة، فهي لن تفرط فيها لأحد مهما كلفها ذلك".

وأردف نائب الرئيس التركي: "نقول بكل وضوح، مثلما لم تتدخل تركيا في أنشطة تنقيب أي دولة، لا نقبل تدخل أي من كان في شؤوننا، نحن نقوم بالأعمال المتعلقة بحقوقنا فقط، في أراضينا ووطننا الأزرق".

وكان وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، دعا أثينا وأنقرة إلى خفض التوتر، ووقف التصعيد شرقي البحر المتوسط حول الحدود البحرية واحتياطيات الطاقة في المنطقة، بعد تصريحات حادة من الحزب الحاكم في تركيا.

وتشهد منطقة شرق المتوسط توترا بين أنقرة وأثينا، واستعراض للقوة البحرية، في ظل خلاف يدور بشكل أساسي حول تقاسم احتياطات الغاز التي تم اكتشافها في السنوات الأخيرة.