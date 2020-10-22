مقاطعة صينية... تسيير الرحلة رقم 1000 لقطار الشحن إلى أوروبا هذا العام

غادر قطار شحن يحمل 100 حاوية من البضائع، أمس الأربعاء، من مقاطعة تشجيانغ شرقي الصين متوجهاً إلى مينسك في بيلاروسيا.

القطار بحسب وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" يمثل الرحلة رقم 1000 لقطارات الشحن الصينية الأوروبية في المقاطعة هذا العام.

ويحمل القطار بضائع مثل الضروريات اليومية والمنسوجات ولعب الأطفال، ويمر عبر ميناء مانتشولي، ومن المتوقع أن يصل إلى مينسك في غضون أسبوعين.

وحتى أمس الأربعاء، شحنت خدمة قطار الشحن بين الصين وأوروبا في تشجيانغ 83 ألف حاوية من البضائع بزيادة 203 في المئة على أساس سنوي، وهو ما يمثل نحو 10% من إجمالي ما يتم شحنه من الصين عموما.

ومن المتوقع أن يبلغ إجمالي ما يتم شحنه من المقاطعة وحدها 1200 قطار شحن بين الصين وأوروبا هذا العام.

ومنذ إطلاقها في نوفمبر/تشرين الثاني 2014، فتحت خدمة قطار البضائع في تشجيانغ 15 خطا، تربط 49 دولة ومنطقة في آسيا وأوروبا.