ترامب يأمل أن تتغير شخصيته ويصبح أكثر لطفا بعد فوزه بفترة رئاسية جديدة

رجح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن تتغير شخصيته، ويصبح شخصا أكثر رقة ولطفا، في حال فوزه بفترة رئاسية ثانية للولايات المتحدة.

وعندما سأل جيسون ويتلوك، مقدم برنامج "أوت كيك"، ترامب في لقاء تلفزيوني معه إن "كنا سنرى شخصية مختلفة لترامب بعد فوزه بالانتخابات، وربما تكون ألطف وأكثر تهذيبا"، كانت إجابة الرئيس الأمريكي: "آمل أن يكون الجواب هو نعم، إن التصحيح السياسي يستغرق وقتا، وأحيانا نحن لا نملك الوقت، لذا آمل أن أغير من شخصيتي"، بحسب مجلة "نيوزويك" الأمريكية.

وبرر الرئيس الأمريكي خلال المقابلة التلفزيونية أنه كان لديه "الكثير ليفعله" عندما أصبح رئيسا لأول مرة، لدرجة أنه لم يكن لديه "الوقت ليكون على صواب سياسي".

ولفتت مجلة "نيوزويك" الأمريكية إلى أن هذه ليست هي المرة الأولى التي يقترح فيها دونالد ترامب أن الأمر يستغرق "وقتا طويلا جدا" ليكون على صواب سياسي، إذ صرح في حديثه لبرنامج "فيس ذان نيشن" (واجه الأمة) في يناير/ كانون الثاني عام 2016 ، قبل أشهر من فوزه في الانتخابات: "ها هي مشكلة الصواب السياسي، الأمر يستغرق وقتا طويلا، ليس لدينا الوقت".

كما تحدث ترامب للبرنامج في عام 2016 عن الطريقة التي قد يتصرف بها في حال فوزه بالرئاسة قائلا: "أعتقد أنني سأكون شخصا مختلفا تماما كرئيس، لكنني سأكون متحمسا جدا كما أنا عليه حاليا".

وأعلن الحزب الديمقراطي الأمريكي، يوم 19 أغسطس/ آب، ترشيح جو بايدن رسميا للانتخابات الرئاسية الأمريكية 2020، وأكد بايدن يوم 21 أغسطس/ آب، قبوله رسميا ترشيح الحزب الديمقراطي لمنصب رئيس الولايات المتحدة.

ومن المقرر أن تجري انتخابات الرئاسة الأمريكية المقبلة في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، التي يتنافس فيها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مرشح الحزب الجمهوري مع جو بايدن، مرشح الحزب الديمقراطي، وهما أبرز المرشحين في تلك الانتخابات.