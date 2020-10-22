نيجيريا... طلقات الرصاص في شوارع لاغوس وبيان من الرئيس إلى الشعب

تشهد نيجيريا حالة من التوتر البالغ، خاصة بعد سماع دوي إطلاق الرصاص في شوارع لاغوس، وخروج الرئيس في بيان للشعب.

ودعا الرئيس النيجيري، محمد بخاري، اليوم الخميس 22 أكتوبر/تشرين الأول، إلى إنهاء الاحتجاجات التي تشهدها شوارع البلاد، بحسب ما نشرته شبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية.

في حين سعت سلطات العاصمة التجارية لاغوس جاهدة، لتطبيق حظر تجول يهدف، لاحتواء الغضب من قمع احتجاجات مناهضة للشرطة.

وقال شهود إن دوي طلقات نارية سُمع في حي إكويي الراقي بالعاصمة التجارية اليوم الخميس، وتصاعد الدخان من حريقين على الأقل.

وقالت حكومة الولاية إن حريقا اندلع في سجن الحي. وأظهرت لقطات مصورة حريقا في مركز تسوق في جزء آخر من لاغوس.

وتصاعد العنف في لاغوس، أكبر مدن أفريقيا، منذ أمس الأربعاء وتحدث شهود اليوم عن رؤية شبان بعضهم مسلح بالمناجل يسيرون في أجزاء من المدينة.

وكانت منظمة العفو الدولية، المدافعة عن حقوق الإنسان، قالت إن أفراد الجيش والشرطة قتلوا ما لا يقل عن 12 متظاهرا في ليكي وألوسا، وهو حي آخر في لاغوس، يوم الثلاثاء.

Nigeria's largest city, Lagos, woke to another morning of unrest despite curfew and the country's president calling for ‘understanding and calm’ https://t.co/O3Rev4wqII pic.twitter.com/vKlS0BYig6 — Reuters (@Reuters) October 22, 2020

​وفي خطاب للأمة يمثل أول تصريح علني للرئيس منذ واقعة إطلاق النار، حث بخاري الشبان على "وقف الاحتجاجات بالشوارع والتعامل البناء مع الحكومة لإيجاد حلول".

وفرضت عدة ولايات في جنوب نيجيريا حظر التجول بعد مواجهات استمرت أسبوعين في أنحاء البلاد بين أجهزة الأمن والمحتجين على وحشية الشرطة.

Protesters in Nigeria found a warehouse in Lagos that is holding COVID-19 food aid that the government hasn’t released❗️👀 pic.twitter.com/vkv9Xq9sxm — My Mixtapez (@mymixtapez) October 22, 2020

​وحث بخاري أيضا المجتمع الدولي على "معرفة جميع الحقائق المتاحة" قبل التعجل في إصدار الأحكام.

GTB on admiralty way,Lekki phase one , Lagos reportedly on fire pic.twitter.com/WgZ2SNlldt — Pulse Nigeria (@PulseNigeria247) October 20, 2020

​كان حاكم ولاية لاغوس قد قال اليوم الخميس إن الجيش النيجيري عرض الانتشار في الولاية إذا تطلب الأمر لحماية الشركات الرئيسية والمواقع الحكومية وسط الاحتجاجات مناهضة للشرطة.