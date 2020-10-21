جنود يفتحون النار على محتجين مناهضين للشرطة في نيجيريا... فيديو

قال شهود عيان، إن "جنودا فتحوا النار على نيجيريين كانوا يحتجون على وحشية الشرطة في حي "ليكي" بعاصمة نيجيريا التجارية لاجوس، يوم الثلاثاء، وأطلقوا النار على شخصين على الأقل".

ويتظاهر آلاف النيجيريين في جميع أنحاء البلاد كل يوم منذ أسبوعين تقريبا احتجاجا على فرقة مكافحة السرقة الخاصة، التي تتهمها جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان لسنوات بممارسة الابتزاز والمضايقة والتعذيب والقتل.

كانت بوابة الرسوم في حي ليكي الراقي موقعا لاحتجاجات يومية في لاجوس، أكبر مدينة في أفريقيا.

وقال ألفريد أونونوجبو وهو ضابط أمن (55 عاما)، "بدأوا في إطلاق الذخيرة على الحشد. كانوا يطلقون النار على الحشد... رأيت الرصاص يصيب شخصا أو شخصين".

Happening right now in Lekki 😩💔💔😢😭 THERE WAS A COUNTRY..



Let it be remembered, 20/10/2020, we stood up against oppression in a DEMOCRATIC nation but all we got was GENOCIDE



We shall OVERCOME ✊🏾🇳🇬#Genocide #blacktuesday#basedonwhat #EndPoliceBrutalityinNigeriaNow #unarmed pic.twitter.com/xvDgs7zk2D — FAMUYIWA Gabriel. O ✊🏾 #ENDSARS🇳🇬 (@gabbygolf01) October 20, 2020

ولم تتضح حالة الشخصين. وقالت منظمة العفو الدولية إن "ما لا يقل عن 15 شخصا قتلوا منذ بدء الاحتجاجات"، وفقا لرويترز.

وقالت حكومة ولاية لاجوس، إنها "ستفتح تحقيقا في إطلاق النار الذي قال الشهود إنه وقع في حوالي الساعة السابعة مساء (6 مساء بتوقيت غرينتش).

ولم يرد متحدث باسم الجيش على طلبات التعليق.