صحيفة: تطعيم سكان ألمانيا ضد فيروس كورونا يمكن أن يبدأ هذا العام

قالت صحيفة "بيلد"، اليوم الجمعة، إن تطعيم سكان ألمانيا ضد فيروس كورونا يمكن أن يبدأ هذا العام، فقد بدأت حكومة البلاد الاستعدادات لذلك.

ووفقًا للمنشور، أرسلت وزارة الصحة الألمانية رسائل إلى حكومات الولايات الفيدرالية مع تعليمات لتقديم عناوين مراكز التطعيم الإقليمية المحتملة بحلول 10 نوفمبر/تشرين الثاني. ومن المخطط إنشاء 60 مركزًا من هذا القبيل، سيعتمد عددها على عدد سكان المناطق المختلفة. على سبيل المثال، سيكون هناك 16 مركزا في بافاريا، ومركز واحد في بريمن.

وإنشاء مراكز التطعيم الخاصة ضروري لضمان فعالية اللقاح. فيجب تخزين المنتج عند درجة حرارة 78 درجة تحت الصفر، لكن العديد من العيادات الخاصة لا تمتلك أنظمة التبريد هذه.

في بداية الأسبوع، قال وزير الصحة الألماني ينس سبان، إن شركة "بيونتيخ" الألمانية ستسجل لقاحًا ضد فيروس كورونا في المستقبل القريب. وردا على سؤال حول موعد بدء التطعيم، أشار الوزير إلى أن "هذا يمكن أن يحدث في نهاية العام".