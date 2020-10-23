أردوغان يعلن عن حق تركيا بالمشاركة في حل نزاع قره باغ

أعلنت تركيا، اليوم الجمعة، أن لها الحق بالمشاركة في حل نزاع قره باغ المسلح بين أذربيجان وأرمينيا مثل روسيا.

وجاءت هذه التصريحات على لسان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الذي قال إن لبلاده الحق في المشاركة في تسوية النزاع في إقليم قره باغ مثل روسيا.

وأضاف أردوغان، قائلا: "إذا أرادت روسيا المشاركة في حل مشكلة قره باغ، فإن تركيا ترى أن لها الحق في المشاركة لم أسمع أن لروسيا موقف سلبي في هذا الشأن".

وفي السياق نفسه، طالبت روسيا انسحاب المسلحين الأجانب من منطقة قره باغ بشكل عاجل لمحاولة إرساء اتفاق إطلاق النار بين الطرفين المتصارعين.

يذكر أن الاشتباكات العسكرية بين أرمينيا وأذربيجان كانت قد تجددت، في 27 أيلول/ سبتمبر الماضي، في أعنف جولة من الصراع المستمر منذ نحو ثلاثة عقود، وسط اتهامات متبادلة ببدء القتال واستقطاب مسلحين.