الجيش الإيراني: سنتعامل بحزم مع أي اعتداءات وتهدیدات

قال المتحدث باسم هیئة الأرکان العامة للقوات المسلحة الإیرانیة، اليوم الجمعة، إن بلاده لا تتسامح مع الأخطاء على حدودها المشتركة.

ونقلت وكالة "إرنا" الإيرانية عن العميد أبو الفضل شكارجي، قوله: "سنتعامل بحزم مع أي اعتداءات وتهدیدات".

وأضاف أنه "عقب الاشتباکات العسكریة بین جمهوریة أذربیجان وأرمینیا وعدم مراعاة القواعد الدولیة لحسن الجوار والمواد الحربیة علی حدود دولة ثالثة، فقد أدی إلی إطلاق عدد من قذائف الهاون وسقوطها علی أراضی الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة".

وتابع: "القوات المسلحة للجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة، مع تعزیز خطوطها الدفاعیة علی حدود البلاد، تعلن أن أمن المناطق الحدودیة والشعب الإیراني هو خط أحمر، وفي هذا الصدد نذکر البلدین بالحذر من تأجيج الحرب والتحرکات المشبوهة للقوی الأجنبیة".

كما أكد ضرورة حل الخلافات بالطرق السلمیة والحوار، وعدم تعریض الحدود الإقلیمیة للجمهوریة الإسلامیة وأمن وراحة المواطنین للخطر.

وتابع: "في أعقاب الاشتباکات الأخیرة بین الجیشین الأرمینی والأذربیجانی في منطقة قره باغ، سقطت بعض القذائف في المناطق الحدودیة للجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة ما ألحق الضرر بالمواطنین الإیرانیین، لذلك نؤکد أن علی البلدین حل مشاکلهما بالحوار وعدم اجتیاز خطوط إیران الحمراء، وإلا سیندمان علیه بالتأکید".