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    الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتحدث عن اتفاق بشأن السودان في المكتب البيضاوي في البيت الأبيض في واشنطن، الولايات المتحدة، 23 أكتوبر/ تشرين الأول 2020

    ترامب: أبلغت مصر بضرورة التوصل لحل ودي بشأن سد النهضة

    © REUTERS / CARLOS BARRIA
    العالم
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    الموضوع:
    خلافات سد النهضة (71)
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    قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إنه أبلغ مصر بضرورة التوصل لحل ودي بشأن الخلاف على سد النهضة.

    وتأتي تصريحات ترامب للصحفيين من داخل المكتب البيضاوي في البيت الأبيض، بالعاصمة الأمريكية واشنطن، بحسب وكالة رويترز.

    سد النهضة، إثيوبيا يوليو 2020
    © AFP 2020 / -
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    ودعا ترامب ورئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، اليوم الجمعة، إلى التوصل إلى حل ودي بشأن الخلاف مع إثيوبيا ومصر بشأن سد النهضة.

    وقال حمدوك، في اتصال هاتفي هاتفي مع ترامب بعد إعلان السودان وإسرائيل تطبيع العلاقات بينهما، إنه يريد التوصل إلى حل ودي.

    وقال ترامب، الذي أجرى المكالمة أمام الصحفيين في البيت الأبيض، إنه أبلغ مصر أيضا بنفس الشيء.

    وفي 21 يوليو/ تموز الماضي، أعلنت الحكومة الإثيوبية بداية الملء الأول لسد النهضة، قبل أن تعود وتقول إن ملء السد جاء على خلفية كثافة هطول الأمطار في الهضبة الإثيوبية مما ساعد في عملية ملء السد بصورة غير متعمدة، إلا أن إتمام عملية الملء الأولى لسد النهضة، دون التوصل لاتفاق مع مصر والسودان، أثار حفيظة الدولتين.

    وعلى الرغم من توقيع إعلان للمبادئ بين مصر والسودان وإثيوبيا، حول قضية سد النهضة في مارس/ آذار 2015، الذي اعتمد الحوار والتفاوض سبيلا للتوصل لاتفاق بين الدول الثلاثة حول قضية مياه النيل وسد النهضة، إلا أن المفاوضات لم تسفر عن اتفاق منذ ذلك الحين.

    وبدأت إثيوبيا في تشييد سد النهضة على النيل الأزرق منذ عام 2011، بهدف توليد الكهرباء، وتخشى مصر من تأثير السد على حصتها من المياه، التي تتجاوز 55 مليار متر مكعب سنويا، تحصل على أغلبها من النيل الأزرق.

    الموضوع:
    خلافات سد النهضة (71)

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    الكلمات الدلالية:
    إثيوبيا, مصر, سد النهضة, أمريكا, دونالد ترامب
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