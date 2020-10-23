تجدد الدعوات للتظاهر في الولايات المتحدة

تجددت الدعوات للتظاهر في الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم السبت، بشأن إطلاق الشرطة النار على زوجين من السود في إيلينوي.

وقالت رويترز إن متظاهرين سيتجمعون مجددا في ووكيغان بولاية إيلينوي للمطالبة بإجابات بشأن إطلاق الشرطة النار الذي أسفر عن مقتل رجل أسود أعزل وإصابة صديقته وذلك حسبما قال منظم محلي لهذه المظاهرات.

وقدر كلايد ماكليمور مؤسس فرع جماعة حياة السود مهمة في مقاطعة ليك أن ما بين 200 و300 شخص سيتجمعون من الساعة الرابعة مساء السبت .

وأضاف ماكليمور أن ذلك سيتبعه إقامة صلاة يوم الأحد بالقرب من مكان إطلاق النار على ستينيت وصديقته تافارا وليامز خلال توقف في إشارة مرور في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء.

وقالت إدارة شرطة ووكيغان إن رجل شرطة من أصل إسباني أطلق النار على سيارة الزوجين لسيرها في الاتجاه المعاكس عندما اقترب منها وكان يخشى على سلامته. وقالت الشرطة إنه لم يتم العثور على سلاح ناري في السيارة.

وقال ماكليمور إن المحتجين يريدون أن تتولى وزارة العدل التحقيق في الحادث وليس شرطة الولاية التي تباشر التحقيق كإجراء عادي.

وشارك أكثر من 100 شخص في مسيرة في ووكيغان يوم الخميس الماضي للاحتجاج على إطلاق النار في 20 أكتوبر/ تشرين الأول الذي أودى بحياة مارسيليس ستينيت البالغ من العمر 19 عاما.