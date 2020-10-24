"ادفع فدية كافية"... إيران تعلق على اتفاق التطبيع بين السودان وإسرائيل

علقت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم السبت، على اتفاق التطبيع بين السودان وإسرائيل،، مؤكدة أنه "زائف وقائم على فدية".

وقالت وزارة، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، "ادفعوا فدية كافية وغضوا الطرف عن الجرائم التي تُرتكب بحق الفلسطينيين ثم سيُرفع اسمكم مما تسمى بالقائمة السوداء للإرهاب".

وأضافت: "بالطبع هذه القائمة زائفة كزيف الحرب الأمريكية على الإرهاب. هذا خزي".

The White House announcement on #Sudan couldn't be more symbolic.



Pay enough ransom, close your eyes on the crimes against Palestinians, then you'll be taken off the so-called "terrorism" blacklist.



Obviously the list is as phony as the U.S. fight against terrorism. Shameful! — Iran Foreign Ministry 🇮🇷 (@IRIMFA_EN) October 24, 2020

و​أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمس الجمعة، تطبيع السودان العلاقات مع إسرائيل. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض: "أعلن الرئيس دونالد ترامب، أن السودان وإسرائيل قد اتفقا على تطبيع العلاقات. خطوة كبيرة أخرى نحو بناء السلام في الشرق الأوسط مع دولة أخرى تنضم إلى اتفاق أبراهام".

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، "نعلن اليوم عن تحقيق انفراج دراماتيكي آخر للسلام، حيث تنضم دولة عربية أخرى إلى دائرة السلام، وهذه المرة يتم تطبيع العلاقات الإسرائيلية السودانية. يا له من تحول هائل".

يأتي ذلك، بعدما أعلن البيت الأبيض، في وقت سابق أمس الجمعه، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أبلغ الكونغرس رسميا عزمه رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وذلك في أعقاب موافقة السودان على تسوية بعض مطالبات ضحايا الإرهاب وعائلاتهم من الولايات المتحدة.