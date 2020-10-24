حزب إيفو موراليس يفوز بالأغلبية في مجلسي النواب والشيوخ البوليفي

أعلن حزب "الحركة نحو الاشتراكية" الذي يتزعمه الرئيس البوليفي السابق، إيفو موراليس، فوزه بالأغلبية في مجلسي الجمعية التشريعية في ​الانتخابات البرلمانية العامة​.

ونقل موقع "توب نيوز" نتائج الانتخابات البرلمانية في بوليفيا حيث حصل حزب "الحركة من أجل الاشتراكية" برئاسة الرئيس البوليفي السابق أيفو موراليس على 21 مقعدا من أصل 36 في مجلس الشيوخ، وبـ 75 من أصل 130 مقعدا في ​مجلس النواب

وجاء في المركز الثاني تحالف "​المجتمع المدني​" من يسار الوسط (11 عضوا في مجلس الشيوخ و 39 نائبا). وذهبت بقية المقاعد للتحالف اليميني "نحن نثق".

كما أكدت المحكمة العليا للانتخابات، بشكل نهائي فوز ​وزير الاقتصاد​ السابق لويس آرس، الذي رشحه حزب "الحركة إلى الاشتراكية"، في ​الانتخابات الرئاسية​.

من جانبه اشار رئيس المحكمة العليا للانتخابات ​سلفادور​ روميرو، الى إن الفائزين في الانتخابات سيستلمون في 28 تشرين الاول، الوثائق الثبوتية اللازمة. وفي غضون 15 يوما بعد ذلك يجب أن يتم التنصيب.