مسلحون يقتحمون مقهى ويقتلون لاعب فنون قتالية.. فيديو

وثق مقطع فيديو لحظة اقتحام مسلحين لمقهى في مدينة خاسافيورت بجمهورية داغستان، الخميس الماضي، وقتلهم الرياضي السابق في الفنون القتالية المختلطة شامل عبد المسلموف.

ويظهر في مقطع الفيديو دخول المسلحين المقهى وإطلاقهما النار مباشرة على عبد المسلموف ليفارق الحياة.

وأفادت تقارير أن عبد المسلموف دخل في نزاع على ملكية قطعة أرض، وبعد فترة قليلة من الوقت غادر الشخص المكان، ثم عاد مع ابنه البالغ من العمر 24 عاما وكان كلاهما مسلحين وأطلقا النار على الضحية.

يذكر أن عبد المسلموف البالغ من العمر 35 عاما اعتزل في عام 2013، عقب خوضه 15 نزالا خلال مسيرته الاحترافية فاز في 11 منها.