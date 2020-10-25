الجيش الإيراني ينفذ مناورات في المناطق الحدودية شمال غرب البلاد

نفذ الجيش الإيراني، اليوم الأحد، مناورات بعنوان "عشاق الولاية 99"، في المناطق الحدودية الواقعة شمال غرب البلاد.

وقالت العلاقات العامة للجيش الإيراني، إن "القوة البرية للجيش الإيراني، نفذت بنجاح هجومين ليلي ونهاري بهدف عرض الاقتدار والجهوزية القتالية والارتقاء بالتحرك في المنطقة العامة شمال غرب البلاد"، وذلك حسب وكالة "فارس" الإيرانية.

وجرت المناورات بقيادة اللواء الهجومي المتحرك 164 للقوة البرية للجيش حيث عرضت الوحدات المشاركة بهيكلية جديدة للقوة البرية بعد تحول الوية المشاة الالية الى الوية هجومية متحركة، قدراتها للمرة الثانية في المنطقة. كما قامت وحدات المشاة والهندسة والطائرات المسيرة ومجموعة 11 المدفعية بدعم اللواء الهجومي المتحرك 164 للوصول الى الاهدف المرسومة خلال مرحلتين ليلية ونهارية، فيما حقق اللواء الهجومي المتحرك 164 الاهداف المرسومة من خلال تنفيذ الخطط القتالية المحددة.

وأكد الجيش الإيراني، أن "أهداف مناورات "عشاق الولاية 99" هو الارتقاء بقدرة التحرك والرد السريع على التهديدات ورفع مستوى الجهوزية القتالية والقدرة الدفاعية، حيث حقق اللواء الهجومي المتحرك 164 للقوة البرية للجيش الأهداف المرسومة".

وعلى هامش تنفيذ المناورات، أكد قائد القوة البرية للجيش الإيراني، العميد كيومرث حيدري، أن "هذه القوة تحولت إلى قوة هجومية متحركة ورد سريع". وقال إن تنفيذ مناورات "عشاق الولاية 99" في منطقة شمال غرب البلاد وفر الفرصة في ضوء المؤشرات التي اخذناها بنظر الاعتبار لاجراء تقييم جديد للقدرات والجهوزية القتالية للقوة البرية على اساس الهيكلية الجديدة.

وتابع العميد حيدري: "أنه خلال فترة المناورات تم تنفيذ مراحل مؤثرة جدا بنجاح من ضمنها العمليات الليلية لنتمكن على أساس الخطط المتخذة للقوات المشاركة، من دحر العدو في ساحة القتال الحقيقية وفق التكتيكات الجديدة"، مؤكدا أن هذه القوة وفي ضوء جهوزيتها وقدراتها القتالية على استعداد لدحر اي معتد في أدنى سرعة ممكنة بفضل وإرادة الباري تعالى.

يأتي ذلك بعد أيام من إعلان السلطات الإيرانية عن سقوط 71 قذيفة صاروخية داخل أراضي البلاد، جراء معارك عسكرية طاحنة.

ونقلت وكالة "إرنا"، مساء الأربعاء الماضي، عن نائب حاكم محافظة أذربيجان الشرقية الإيرانية، عليار راستكو، أن 71 صاروخا أطلقتها الأطراف المشاركة في حرب ناغورني قره باغ، بلدة خودافارين الحدودية، بضواحي أراس الجنوبية. وأضاف راستكو: "لحسن الحظ لم يتسبب هذا الحادث في أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات"، وأنه حتى، يوم الأربعاء، سقطت 68 قذيفة صاروخية داخل إيران جراء الاشتباكات، لكن خلال، اليوم، فقط، سقطت على أراضي البلاد 71 أخرى.