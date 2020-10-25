بومبيو: نشيد بغواتيمالا لتصنيفها "حزب الله" بالكامل كمنظمة إرهابية

أشاد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الأحد، بقرار غواتيمالا بتصنيف "حزب الله" اللبناني بالكامل كمنظمة إرهابية.

ونشر وزير الخارجية الأمريكي تغريدة عبر حسابه الشخصي على تويتر جاء فيها: "نشيد بغواتيمالا لتصنيفها حزب الله بالكامل كمنظمة إرهابية".

We applaud Guatemala for designating Hizballah a terrorist organization in its entirety. The world is recognizing Hizballah’s true nature, and we call on others in the region to follow Guatemala’s lead and work to cut off its ability to plot terrorist attacks and raise funds. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) October 25, 2020

​وتابع: "يدرك العالم طبيعة حزب الله الحقيقية، وندعو الآخرين في المنطقة إلى اتباع نهج غواتيمالا والعمل على تقويض قدرة التنظيم على التخطيط لهجمات إرهابية وجمع الأموال".

وقال بومبيو في وقت سابق من اليوم الأحد: "قرار غواتيمالا تصنيف حزب الله، كمنظمة إرهابية، أظهر عزمها التصدي لهذا التنظيم الخطير"، معتبرا اعتبر أن تلك الخطوة المهمة ستساهم في إعاقة تخطيط حزب الله لهجمات إرهابية أو جمع الأموال عبر العالم.

واعتبر أن تلك القرارات الحاسمة تشكل اعترافا بأن "حزب الله"، بجناحيه السياسي والعسكري، منظمة إرهابية ويشكل تهديدا كبيرا في أوروبا وسائر أنحاء العالم، وحث جميع البلدان لأخذ أي قرارات من شأنها منع أنشطة "حزب الله" ومموليه على أراضيها.