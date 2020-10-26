رئيس الأركان الإيراني يكشف لأول مرة هدف أمریكا من التفاوض مع طهران

أكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء محمد باقري، اليوم الاثنين، أن "العدو يريد أن يدخل إيران في مفاوضات معروفة نتيجتها سلفا، وهي الاستسلام لأمريكا".

وأوضح باقري، في كلمة له عبر الفيديو، أن "منطقة جنوب غرب آسيا هي من تحدد التفوق والقيادة في هرم القوة على مستوى العالم"، مردفا بالقول، إن "أي قوة تسيطر على هذه المنطقة ستكون قمة الهرم في العالم نظرا للخصائص والمزايا التي تتمتع بها هذه المنطقة"، وذك حسب وكالة الطلبة الإيرانية "إسنا".

وأضاف أن "الیوم، تولت الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة شؤون المنطقة ولذلك من الطبیعي أن نواجه تهدیدات کبیرة بأشكال مختلفة"، مؤكدا أن "إیران تتجه نحو أهدافها دون أي طموحات لأراضی الآخرین وفقط علی أساس واجباتها الدینیة".

وأكد رئيس الأركان الإيراني، خلال كلمته، أن "الغطرسة العالمیة فرضت عقوبات اقتصادیة وتسلیحیة وغیرها علی إیران، وتحاول أن نخضع لسیاساتها ونستسلم لمطالبهم التي تتعارض مع أهداف الثورة".