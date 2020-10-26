المعارضة البيلاروسية تنظم مسيرة في مينسك

اجتمعت المعارضة البيلاروسية، بعد ظهر يوم الاثنين، في ساحة الاستقلال في مينسك للقيام بعمل غير مصرح به من قبل السلطات، وبدأت مسيرة على طول الجادة المركزية للمدينة في شارع الاستقلال.

أفاد بذلك شهود عيان لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الاثنين.

في البداية تجمع كبار السن في الميدان، ثم انضم إليهم مجموعة من الطلاب، الذين كانوا يقيمون نشاطهم بالقرب من مبنى جامعة بيلاروسيا الحكومية، وتم الترحيب بهم بالصراخ "أطفالنا رائعون".

وتشهد بيلاروسيا احتجاجات معارضة لنتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة في البلاد والتي فاز بها بحسب لجنة الانتخابات البيلاروسية، الرئيس الحالي للبلاد، ألكسندر لوكاشينكو.

وتعتبر المعارضة أنه حدث تزوير في هذه الانتخابات، في الوقت الذي تعتبر فيه السلطات البيلاروسية أن الاحتجاجات في البلاد توجه من الخارج بهدف زعزعة استقرار بيلاروسيا.

ودعا البرلمان الأوروبي، في وقت سابق، إلى فرض عقوبات ضد الرئيس البيلاروسي والأشخاص والمسؤولين عن "تزوير نتائج الانتخابات" في بيلاروسيا وحوادث العنف ضد المتظاهرين، مؤكدين عدم اعترافهم بشرعية الرئيس الحالي للبلاد.

وكان الاتحاد الأوروبي أكد أنه لا يعتبر الانتخابات الرئاسية التي جرت في بيلاروسيا عادلة ونزيهة، ورفض الاعتراف بنتائجها.