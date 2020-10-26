الكرملين يأسف لكلمات بايدن حول "التهديدات الروسية": هذا ليس حلا

عبر المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، عن أسف لكرملين لكلمات المرشح الرئاسي الأمريكي من الحزب الديمقراطي، جو بايدن، حول التهديد من روسيا.

وقال بيسكوف، اليوم الاثنين:

"هذا ليس هو الحال على الإطلاق، الكراهية لروسيا يتم زرعها"

وفي وقت سابق، قال المرشح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن إن روسيا هي أكبر تهديد للولايات المتحدة في الشؤون الدولية، بينما الصين هي أكبر منافس لها.

وقال بيسكوف معلقا على الكلمات: "هذا ليس هو الحال على الإطلاق، نحن لا نتفق مع هذا على الإطلاق. لا يسعنا إلا أن نأسف لأنه بهذه الطريقة يتم فرض الكراهية المطلقة لروسيا، وأن بلدنا يتم وضعه كنوع من الأعداء. هذا ليس صحيحا".