أمريكا والهند تجريان مباحثات ثنائية بمشاركة وزراء الدفاع والخارجية

تجري الولايات المتحدة الأمريكية والهند مباحثات ثنائية بمشاركة وزيري الدفاع والخارجية من البلدين، لبحث العديد من القضايا الثنائية التي تشمل الدفاع والأمن.

ذكر ذلك وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو، اليوم الاثنين، خلال زيارته إلى نيودلهي برفقة وزير الدفاع مارك إسبر.

ولفت بومبيو، إلى أن الزيارة إلى الهند تشهد إجراء مباحثات ثنائية مع نظيريهما الهنديين وزير الخارجية سوبرامانيام جايشانكار، ووزير الدفاع راجناث سينج، ضمن الحوار الوزاري (الهندي - الأمريكي) بصيغة (2 + 2).

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، في وقت سابق، قبيل بدء الزيارة، إن المناقشات سوف تركز على التعاون العالمي، ورد الفعل تجاه وباء كورونا، والتحديات في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، إضافة إلى التعاون في مجالي الدفاع والأمن.

Pleased to be back in New Delhi for constructive meetings, including the U.S.-India 2+2 Ministerial Dialogue with Indian Foreign Minister @DrSJaishankar, U.S. Secretary of Defense @EsperDoD, and Indian Defense Minister @rajnathsingh. Looking forward to productive discussions! pic.twitter.com/BMuSiri0gv — Secretary Pompeo (@SecPompeo) October 26, 2020

وتأتي الزيارة في الوقت الذي تشهد فيه العلاقات بين الهند والصين توترات من وقت لآخر بسبب النزاع الحدودي بين البلدين.