صهر ترامب يدلي بتصريحات مثيرة عن الأمريكيين ذوي البشرة السوداء

قال جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وكبير مستشاريه، اليوم الاثنين، إن على ذوي البشرة السوداء أن "يرغبوا في النجاح" حتى تساعدهم سياسات والد زوجته.

وأضاف كوشنر خلال مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز": "هناك شيء واحد رأيناه في الكثير من مجتمع السود، ومعظمهم من الديمقراطيين، هو أن سياسات الرئيس ترامب هي السياسات التي يمكن أن تساعدهم على التخلص من المشاكل التي يشكون منها. لكنه لا يستطيع أن يجعلهم يرغبوا في النجاح أكثر مما يريدون هم أنفسهم".

وتابع كوشنر: "ما تراه الآن في جميع أنحاء البلاد هو موجة من الدعم في المجتمع الأسود، لأنهم يدركون أن جميع الأشياء السيئة المختلفة التي قالتها وسائل الإعلام والديمقراطيون عن الرئيس ترامب ليست صحيحة. قد لا يقول الرئيس ترامب دائما أشياء صحيحة، لكنه يفعل الأشياء الصحيحة يقول ما يدور في ذهنه ويحصل على النتائج".

وبحسب وكالة "بلومبيرغ" التي قالت إن مستشار ترامب أبدى رفضه لحركة "حياة السود مهمة"، أثارت تصريحات كوشنر انتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي، وقال الديمقراطيون إنه كان يلمح إلى أن العديد من السود لا يريدون أن يكونوا ناجحين.

تعتقد حملة ترامب أنه يجتذب دعما أسود أكثر لإعادة انتخابه مما كان عليه في حملته الانتخابية عام 2016، وذلك بفضل سياساته، بما في ذلك القانون الذي وقع عليه لتقليل عقوبات السجن لمرتكبي الجرائم غير العنيفة، وزيادة الإنفاق على الكليات والجامعات السوداء لمستوى تاريخي، ومزايا ضريبية جديدة للمستثمرين ذوي الدخل المنخفض.

WATCH: Jared Kushner implies many Black Americans do not “want to be successful.” pic.twitter.com/QolVpNFxPP — DNC War Room (@DNCWarRoom) October 26, 2020

خسر ترامب بين الناخبين السود بنحو 82 نقطة مئوية في عام 2016، لكنه قلص فجوة الدعم إلى حوالي 71 نقطة هذا العام، وفقًا لتحليل بيانات حديث لشركة "فايف ثيرتي إيت".