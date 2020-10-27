واشنطن تعلن عن صفقة صواريخ مع تايوان بمليارات الدولارات

أعلنت ​وزارة الخارجية الأمربكية​، اليوم الثلاثاء، أنها وافقت على بيع ​تايوان​ مئة ​منظومة​ ​صواريخ​ دفاعية من طراز "هاربون" في صفقة بقيمة 2,4 مليار ​دولار​.

وأشار بيان ​الخارجية الأمريكية​ إلى أن الصفقة "ستعزز القدرات الدفاعية لتايوان، وذلك بعدما كانت ​الصين​ قد أعلنت اليوم الإثنين فرض عقوبات على شركات أمريكية على صلة بصفقات سابقة لبيع أسلحة لتايوان التي تعتبرها جزءاً لا يتجزّأ من أراضيها".

وفرضت الصين عقوبات على شركات وأفراد أمريكيين، بسبب مبيعات أسلحة.

وتضمنت قائمة الشركات التي شملتها العقوبات شركات بوينغ، ولوكهيد مارتن، ورايثيون الأمريكية، بحسب ما نشرته صحيفة "الشعب" الصينية الرسمية.

وأرجعت الخارجية الصينية هذا القرار إلى مبيعات أسلحة أمريكية تمت إلى تايوان، التي تعتبرها الصين أحد أقاليمها، فيما تطالب تايوان باعتبارها دولة مستقلة.