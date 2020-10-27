رئيس قره باغ يعين نفسه وزيرا للدفاع مؤقتا بعد إصابة الأصيل

أعلن رئيس جمهورية ناغورني قره باغ، غير المعترف بها دوليا، أريك هاروتيونيان، إنه عين نفسه وزيرا للدفاع في البلاد مكان الوزير السابق، وذلك بسبب إصابته بالمعارك العسكرية الدائرة في المنطقة مع القوات الأذربيجانية.

وجاء إعلان الرئيس من خلال قرار نشره على صفحته الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قال فيها: "لقد وقعت مرسومًا بشأن تنحية الجنرال جلال هاروتيونيان من منصبه كوزير للدفاع في جمهورية أرتساخ وتعيين اللواء ميكائيل أرزومانيان قائدا للجيش".

وأكد هاروتيونيان أن القرار جاء بعد الإصابة التي تلقاها في أحد المواقع القتالية و"لا ينبغي أن يؤدي هذا القرار إلى سوء تفسير".

وقال الرئيس "أتمنى الشفاء لجلال هروتيونيان، وأنا واثق من أنه سيعود للخدمة في القريب العاجل لمواصلة خدمة وطنه".

وأعلنت أذربيجان وأرمينيا توصلهما إلى اتفاق حول هدنة إنسانية في الـ18 من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، إلا أن الطرفين تبادلا الاتهامات بخرقها.

وتجددت الاشتباكات العسكرية بين أرمينيا وأذربيجان في 27 سبتمبر/أيلول الماضي.

وأقر الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، بفرض حالة الحرب في عدد من مدن ومناطق الجمهورية وحظر التجول، كما أعلن عن تعبئة جزئية. وسبق ذلك إعلان مجلس الوزراء الأرمني حالة الحرب والتعبئة العامة في البلاد بسبب الأحداث في ناغورني قره باغ.