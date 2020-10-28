نتنياهو يبعث برسالة إلى المدون السعودي محمد سعود

بعث رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، برسالة إلى المدون السعودي محمد سعود، بعد إصابته ووالده بعدوى فيروس "كورونا".

ودعا نتنياهو للمدون السعودي الذي وصفه بـ"صديقي"، بالشفاء التام والعاجل من هذا المرض.

إلى صديقي محمد سعود @mohsaud08 من السعودية، تأسفت كثيرا عند سماع خبر إصابتك وإصابة والدك بمرض كورونا. اسأل الله أن يشفيكما شفاء تاما وعاجلا. pic.twitter.com/0lX1rL4cbC — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) October 27, 2020

كما بعث المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، رسالة إلى سعود، وقال عبر حسابه على "تويتر": "أسأل الله العظيم أن يشفيك ويبعد عنك كل شر صديقي محمد سعود".

اسأل الله العظيم أن يشفيك ويبعد عنك كل شر صديقي محمد سعود @mohsaud08 pic.twitter.com/HQqasY2FiH — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 28, 2020

​وكان المدون السعودي محمد سعود قد زار إسرائيل، العام الماضي، والتقى برئيس الحكومة الإسرائيلية، الأمر الذي قوبل في أوساط فلسطينية وسعودية بالتنديد والشجب. وخص نتنياهو الناشط السعودي محمد سعود بعيد تلك الزيارة، باتصال هاتفي، نشر سعود مقطعا مصورا له على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر.