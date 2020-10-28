بعد هجومها على "شارلي إبدو"... فرنسا ترد على تركيا

نددت الحكومة الفرنسية بـ"الهجوم الذي شنته تركيا" على مجلة "شارلي إبدو"، لافتة إلى أنها متمسكة بمبادئها في وجه "حملة التهويل التركية".

باريس – سبوتنيك. قال متحدث الحكومة الفرنسية، غابرييل آتال، في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، إن "الهجوم الذي تقوم به تركيا على مجلة شارلي إبدو مليء بالكراهية".

وتابع "فرنسا تتمسك بمبادئها في وجه حملة التهويل التركية بعد التصريحات الأخيرة التي صدرت عن الرئاسة التركية".

وأضاف أن "الدول الأوروبية متحدة خلف فرنسا" على خلفية التوتر مع أنقرة.

وفي وقت سابق، أدان عدد من كبار المسؤولين الأتراك رسما كاريكاتيريا يصور الرئيس رجب طيب أردوغان، نشرته مجلة "شارلي إبدو" الفرنسية الساخرة ووصفوه بأنه "محاولة مثيرة للاشمئزاز" منها "لنشر عنصريتها الثقافية وكراهيتها".

وقال رئيس دائرة الاتصالات في الرئاسة التركية، فخر الدين ألتون، إن "أجندة ماكرون المناهضة للمسلمين تؤتي ثمارها". وكتب ألتون على "تويتر" يقول: "ندين هذه المحاولة الأكثر إثارة للاشمئزاز من جانب هذه المطبوعة لنشر عنصريتها الثقافية وكراهيتها".

وكتب المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم كالين، على "تويتر"، يقول: "ندين بشدة ما نشر عن رئيسنا في المجلة الفرنسية التي لا تحترم أي عقيدة أو قدسية أو قيم". ​وقال: "إنهم يعرضون فقط بذاءاتهم وفجورهم. أي اعتداء على الحقوق الشخصية ليس دعابة أو حرية تعبير".

وأظهرت الرسوم الكاريكاتيرية على غلاف "شارلي إبدو" أردوغان جالسا بملابسه الداخلية ممسكا بمشروب معلب مع امرأة ترتدي الحجاب.

وتوترت الأمور في فرنسا بشكل كبير، بعد مقتل مدرس فرنسي على يد لاجئ شيشاني، بسبب عرض الأول على تلاميذه، رسوما مسيئة للنبي (محمد). لكن التوتر بلغ ذروته بعدما قال ماكرون إن فرنسا ستواصل نشر الرسوم الساخرة.