وفاة سائح روسي في تركيا بفيروس كورونا

أعلنت القنصلية الروسية في أنطاليا، اليوم الخميس، عن وفاة سائح روسي في مدينة أنطاليا بعد إصابته بفيروس كورونا.

وقال ممثل عن القنصلية الروسية إن "القنصلية العامة تعلن وفاة سائح روسي نتيجة إصابته بفيروس كورونا المستجد، وبالتنسيق مع السلطات المحلية وشركة التأمين، يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة الجثمان إلى الوطن".

ووفقا لوسائل إعلام روسية، تم تشخيص إصابة السائح الروسي البالغ من العمر 60 عاما، بفيروس كورونا بعد أسبوع من قدومه هو وزوجته إلى منتجع سايد ستار في مدينة أنطاليا نهاية أيلول / سبتمبر.

وذكر وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، مساء أمس الأربعاء، تسجيل 2305 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، لترتفع أعداد المصابين إلى 368 ألفًا و513 حالة.

وارتفع عدد المتعافين من فيروس كورونا في تركيا إلى 319 ألفا و181، إثر شفاء 1662 مصابا خلال الساعات الـ 24 الأخيرة.