روحاني يعترف بالصعوبات المعيشية ويحمل الحظر الأمريكي المسؤولية

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن الحظر المفروض على بلاده فشل في تنفيذ هدفه.

وأوضح روحاني، في تصريحات له اليوم الخميس: "الحظر فشل في فرض الاستسلام علينا أو إرغامنا على التخلي عن تنفيذ مشاريعنا التنموية"، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "فارس".

وتابع روحاني، خلال مراسم تدشين عدد من المشاريع الوطنية التي تنفذها وزارة الطاقة: "مثلما يتحمل المواطنون هذه الأيام صعوبات معيشية بسبب ضغوط الحظر الجائر ولكن يتم في الوقت ذاته تدشين مشاريع كبرى أيضا".

وقال: "الحظر أذى شعبنا وفرض الضغوط عليه لكنه لم يستطع دحرنا"، وشدد على أن "الحظر لم يستطع فرض الاستسلام علينا أو أن نتخلى عن مشاريعنا التنموية رغم الصعوبات التي نواجهها في التنفيذ وليكن شعبنا واثقا بأننا سنتجاوز هذه المشكلات".

واعتبر روحاني أن "الخيانة الأكبر بحق الشعب الإيراني في قلب ساحة الحرب في مواجهة أمريكا والصهيونية والرجعية في المنطقة بأنها تتمثل في تيئيس الشعب أو تثبيط روحه المعنوية... علينا جميعا دعم ومساعدة بعضنا بعضا".

وتابع روحاني: "أحد مفاخر الحكومة الـ11 والـ 12 هو توظيف استثمارات خاصة على المياه أحدها سيتم افتتاحه في غضون أسابيع ويتضمن نقل المياه من الخليج الفارسي إلى الجرف القاري لتحلية المياه ونقلها إلى مدن سيرجان وكرمان ويزد".

وأضاف: "مشروع تحلية المياه يتم تنفيذه من قبل القطاع الخاص بدعم من الحكومة".

ولفت روحاني إلى أن "المشاريع الكبرى المنفذة في مجال المياه ومنها توفير المياه لمساحة 25 ألف هكتار من الأراضي الزراعية في غرب البلاد والتي هي الآن جاهزة للتدشين وفقا لما اطلعه عليه وزير الجهاد الزراعي".