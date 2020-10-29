أرمينيا وأذربيجان تتفقان على تبادل الجثث القتلى

قال مساعد رئيس أذربيجان حكمت حاجييف، اليوم الخميس، أن باكو سلمت إلى يريفان 30 جثة لضباط وجنود تابعين للقوات المسلحة الأرمينية بالإضافة إلى اثنين من كبار السن من مواطني أرمينيا.

وقال حاجييف في مؤتمر صحفي: "تم تسليم حوالي 30 جثة من الجيش وضباط القوات المسلحة الأرمينية المتبقين في ساحة المعركة إلى الجانب الأرميني بالإضافة إلى اثنين من كبار السن من مواطني أرمينيا".

وأضاف حاجييف: "عملية التسليم تمت اليوم في منطقة قره باغ - توفوز".

وأشار حاجييف إلى أن الجانب الأرمني لم يبد في البداية رغبة في قبول الجثث وقال: "نحن نقدر بشدة جهود وزارة الدفاع الروسية والوزير شخصيا سيرغي شويغو. وافق الجانب الأرميني على قبول جثث القتلى ودعم مبادرة روسيا الاتحادية لفتح ممر إنساني".

ومن جانبه صرحت السكرتيرة الصحفية لوزارة الدفاع الأرمينية شوشان ستيبانيان اليوم أن الجانب الأرميني مستعد لتسليم جثث الجنود الأذربيجانيين في قره باغ إلى أذربيجان.

وكتبت ستيبانيان على الفيسبوك: "إن الجانب الأرميني، من خلال التزامه بالاتفاقات التي تم التوصل إليها في إطار الهدنة الإنسانية، يعرب مرة أخرى عن استعداده لنقل جثث الجنود الأذربيجانيين الموجودين في إقليم أرتساخ إلى أذربيجان، وكذلك تبادل المعلومات بشأن تبادل المزيد من السجناء".

وتجددت الاشتباكات العسكرية بين أرمينيا وأذربيجان في 27 سبتمبر/أيلول الماضي.

وأقر الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، بفرض حالة الحرب في عدد من مدن ومناطق الجمهورية وحظر التجول، كما أعلن عن تعبئة جزئية. وسبق ذلك إعلان مجلس الوزراء الأرمني حالة الحرب والتعبئة العامة في البلاد بسبب الأحداث في ناغورني قره باغ.