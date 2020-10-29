نتنياهو يقول إنه تلقى تهديدات جديدة بقتله هو وأبناء عائلته

قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، إنه تلقى تهديدات جديدة بقتله هو وأبناء عائلته، لافتا إلى أنه سوف "يبعث هذه الاقتباسات ومصادرها" إلى الأجهزة الأمنية.

وقارن نتنياهو خلال كلمته في جلسة الكنيست الخاصة لإحياء ذكرى اغتيال رئيس الحكومة الأسبق إسحق رابين، التحريض الذي تعرض له رابين قبل مقتله مع التحريض الحالي ضده قائلا "25 عاما بعد مقتل رابين، هناك تحريض واضح على القتل ضد رئيس الحكومة وأبناء عائلته"، وفي أعقاب تلك التصريحات سمع صراخ من قبل أعضاء الكنيست المعارضين، احتجاجا على كلامه.

وقال نتنياهو "نحيي اليوم ذكرى رابين، المحب لوطنه البطل والقائد في حرب الاستقلال حتى حرب الأيام الستة.. أعمال تستحق التقدير"، وأضاف "في الماضي البعيد شهدنا مصائب وطنية قام بها متعصبون... إن سمحنا للأشخاص الهامشيين التصرف هكذا أيضا اليوم سنجد أنفسنا على حافة الهاوية. يجب علينا أن ندين بشدة العنف السياسي من أي معسكر كان، إطلاق النار في الميدان لن يكون بديلا عن التصويت في صندوق الاقتراع".

وتابع "احترمت رابين وأقدر إحساسه بأداء واجبه واستقامته لكن في المقابل لم أوافق على آرائه. عارضت بشدة أن ينعتوه بالخائن لكن في ذلك الوقت آمنت أن رابين وحكومته كانوا مخطئين، لأنهم أبرموا السلام مع العدو، ولقد آمنت وما زلت بأن السلام يكون مع أعداء قرروا التوقف أن يكونوا أعداء".