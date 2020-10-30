الإعصار زيتا يجتاح الجنوب الأمريكي ويقتل 3 أشخاص على الأقل

اجتاح الإعصار زيتا جنوب الولايات المتحدة يوم الخميس برياح قوية أسقطت الأشجار وخطوط الكهرباء وقتلت ثلاثة أشخاص على الأقل.

وضرب الإعصار ساحل لويزيانا برياح بلغت سرعتها 175 كيلومترا في الساعة وقطع الكهرباء عن 2.5 مليون من السكان من لويزيانا حتى نورث كارولاينا، بحسب رويترز.

Toppled trees, power lines hit, damage done in Chesterfield County as the remnants of tropical storm Zeta traveled through Central Virginia into the afternoon. Survey the damage with us, tonight on @8NEWS at 11. pic.twitter.com/ZOdqciAGRl — Ben Dennis 8News (@broadcastben_) October 30, 2020

وقالت الشرطة إن رجلا من نيو أورليانز لقي حتفه صعقا بالكهرباء بينما قتل آخر بسبب ارتفاع الموج في مسيسبي بسبب العاصفة. وقُتل ثالث جراء سقوط شجرة بسبب الرياح في جورجيا.

Late podcast tomorrow hopefully. Hey guys! Well I was hoping the power would be back on by now. We got nailed by Zeta here in Waleska Ga last night. Trees on power lines everywhere. Going to spend tomorrow riding a chainsaw. Everyone is safe. Cont... pic.twitter.com/BwXLHqYiuH — Shane Hazel (@ShaneTHazel) October 30, 2020

والإعصار زيتا هو خامس عاصفة تصرب لوزيانا هذا العام. وكان الإعصار قد تسبب أمس الخميس في وقف 85 في المئة من إنتاج النفط البحري في خليج المكسيك الأمريكي، كما دفع شركات الطاقة إلى إغلاق خطوط الأنابيب البحرية وإجلاء العمال من 230 منصة بحرية.