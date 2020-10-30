ارتفاع ضحايا زلزال إزمير إلى 12 قتيلا و419 مصابا

ارتفع عدد مصابي زلزال إزمير التركية، الذي ضرب بحر إيجه، في وقت سابق اليوم، إلى 419 مصابا مع استمرار عمليات البحث والإنقاذ لانتشال باقي الضحايا.

أنقرة - سبوتنيك. أعلنت وكالة الطوارئ والأزمات في البلاد، أن عدد ضحايا الزلزال الذي تسبب كذلك في وقوع تسونامي جزئي ارتفع إلى 12 قتيلا.

#عاجل |وزير الداخلية التركي: المعلومات الواردة إلينا لغاية الآن تفيد بإنهيار 6 مباني في منطقتي بيراكلي وبورنوفا في #إزمير pic.twitter.com/BHkOw95eYY — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) October 30, 2020

ووقع الزلزال بقوة 6.6 درجات على بعد 17 كيلومتراً من سواحل مدينة سفري حصار التابعة لولاية إزمير، وعلى عمق 16.54 كيلومتر تحت سطح الأرض.

وأرسلت إدارة الكوارث التركية، بشكل عاجل، مساعدات طارئة لاستخدامها في الأنشطة التي تنفذ في المنطقة، حيث توجهت على الفور 3 شاحنات تنسيق من الولايات المجاورة لإزمير.

وأسفر الزلزال عن انهيار 6 مبان في مدينة إزمير غربي البلاد، في حصيلة أولية كشف عنها وزير الداخلية، بينما قال رئيس بلدية إزمير إن "هناك بلاغات حول انهيار نحو 20 مبنى في الولاية جراء الزلزال". قالت وسائل إعلام تركية لاحقا إن عمليات بحث تجري في 17 مبنى.