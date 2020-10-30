ارتفاع ضحايا زلزال إزمير إلى 12 قتيلا و419 مصابا

أنقرة - سبوتنيك. أعلنت وكالة الطوارئ والأزمات في البلاد، أن عدد ضحايا الزلزال الذي تسبب كذلك في وقوع تسونامي جزئي ارتفع إلى 12 قتيلا.
#عاجل |وزير الداخلية التركي: المعلومات الواردة إلينا لغاية الآن تفيد بإنهيار 6 مباني في منطقتي بيراكلي وبورنوفا في #إزمير pic.twitter.com/BHkOw95eYY— ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) October 30, 2020
ووقع الزلزال بقوة 6.6 درجات على بعد 17 كيلومتراً من سواحل مدينة سفري حصار التابعة لولاية إزمير، وعلى عمق 16.54 كيلومتر تحت سطح الأرض.
وأرسلت إدارة الكوارث التركية، بشكل عاجل، مساعدات طارئة لاستخدامها في الأنشطة التي تنفذ في المنطقة، حيث توجهت على الفور 3 شاحنات تنسيق من الولايات المجاورة لإزمير.
#Tsunami after massive disaster of#earthquake in #izmir— Syeda Trimzi (@TrimiziiiSyeda) October 30, 2020
2020 enough already 💔 pic.twitter.com/SE6Y6K8aU2
وأسفر الزلزال عن انهيار 6 مبان في مدينة إزمير غربي البلاد، في حصيلة أولية كشف عنها وزير الداخلية، بينما قال رئيس بلدية إزمير إن "هناك بلاغات حول انهيار نحو 20 مبنى في الولاية جراء الزلزال". قالت وسائل إعلام تركية لاحقا إن عمليات بحث تجري في 17 مبنى.
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