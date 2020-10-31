الجيش الإيراني يحذر "العدو"... أي تحرك سيواجه ردا مدويا ومؤلما

أكد الجيش الإيراني، اليوم السبت، أنه "في حال أراد العدو أن ينفذ أوهامه، فسيواجه ردا مدويا ومؤلما".

وقال رئيس مركز الدراسات والبحوث الاستراتيجية في الجيش الإيراني العميد أحمد رضا بوردستان، إن "الأسلحة والمعدات التي تتناسب مع الاحتياجات والتهديدات هي من صنع علماء والخبراء المحليين الإيرانيين"، مضيفاً أنه اليوم يتم إنتاج جميع الاحتياجات في مجال الدفاع البري والجوي والبحري في البلاد، وذلك حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.

وأكد العميد بوردستان، أن "القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية اليوم تتمتع بقدرة دفاعية وهجومية جيدة"، لافتاً إلى أنه "في حال أراد العدو أن ينفذ أوهامه، فسيواجه ردا مدويا ومؤلما، كما أكد أنه يتم رصد جميع تهديدات العدو بدقة".

وكان الحرس الثوري الإيراني، أكد أن "القدرات المشاركة في مناورات الدفاع الجوي المشتركة "المدافعون عن سماء الولاية 99" تشكل جزءا من قدرات البلاد في مجال الدفاع الجوي، وأن الأعداء سيرون قدراتنا المباغتة في الوقت اللازم".

كما أكد القائد في الحرس الثور الإيراني أن "جميع التكتيكات والتدابير العملانية المتخذة والتغييرات والارتقاء بالمنظومات مبنية على حقائق ساحة القتال وأن كل ما يتم تنفيذه في هذه المناورات مخطط له على هذا الأساس".