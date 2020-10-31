هزة ارتدادية تضرب جنوب غرب تركيا

وأفادت صفحة منظمة "إي إم إف سي" لمعلومات الزلازال على تويتر اليوم السبت عن:

هزة أرضية بقوة 4 درجات تم رصدها حوالي 40 كم جنوبي غرب منطقة سفري حصار في تركيا.

ووقع زلزال جديد، صباح اليوم السبت، في قضاء "سقري حصار" التابع لولاية إزمير غربي تركيا.

وأعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، أن الزلزال وقع الساعة 8.31 بتوقيت تركيا (5.31 تغ)، قبالة سواحل "سفري حصار" ببحر إيجه، مشيرة إلى أن المعطيات التي نشرتها على موقعها الإلكتروني أظهرت، أن عمق الزلزال بلغ 7.33 كيلومترات، وذلك حسب وكالة "الأناضول" التركية.