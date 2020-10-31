إيران: دورنا نحن وتركيا في إحلال السلام والاستقرار في المنطقة لا يمكن إنكاره

قال مساعد وزير الخارجية الإيراني، سيد عباس عراقجي، إن دور إيران وتركيا في إحلال السلام والاستقرار في المنطقة لا يمكن إنكاره.

ونشر عراقجي تغريدة جديدة له على حسابه الشخصي على "تويتر"، اليوم السبت، عقب لقائه نظيره التركي، أكد من خلالها أنه أجرى في أنقرة محادثات صريحة ومثمرة مع مساعد وزير الخارجية التركي، سادات أونال.

Frank and productive discussion with Deputy Foreign Minister Sedat Önal in Ankara. Iran and Turkey are two major players with undeniable role in peace and stability of the region. pic.twitter.com/nYP4lBGxB3 — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) October 31, 2020

وذكرت وكالة "إرنا"، مساء اليوم السبت، أن المبعوث الخاص لإيران لحل النزاع حول قره باغ وصل إلى تركيا، بعد جولة قادته إلى كل من روسيا وجمهورية أذربيجان وأرمينيا.

ووصل عراقجي، مساء أمس الجمعة، إلى العاصمة التركية، أنقرة، المحطة الرابعة والأخيرة من جولته الإقليمية على عدد من دول المنطقة لطرح مبادرة بلاده لحل وتسوية النزاع حول منطقة قره باغ.

يذكر أن العمليات القتالية في قره باغ مستمرة منذ 27 سبتمبر/أيلول الماضي، على الرغم من إعلان أرمينيا وأذربيجان عن التوصل إلى اتفاق حول وقف إطلاق النار أكثر من مرة خلال الشهر الجاري.