علييف: القوات المسلحة الأذربيجانية تسيطر على حوالي 200 منطقة سكنية في قره باغ

أعلن الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، خلال لقاء مع وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، في باكو اليوم الأحد، أن العملية العسكرية في قره باغ "تتواصل بنجاح"، بحسب رئيس الجمهورية، سيطرت القوات المسلحة الأذربيجانية على حوالي 200 منطقة سكنية في قره باغ.

وقال علييف: "كما تعلمون، العملية مستمرة بنجاح، وحتى اليوم تم تحرير العديد من القرى والمدن والمناطق السكنية من الاحتلال، بما في ذلك مدن فيزولي وجبريل وزنجيلان وقوبادلي، وبشكل عام تم تحرير حوالي 200 منطقة سكنية وهذا مستمر. أنا أعلن عن مدن وقرى جديدة تحرر كل أسبوع، وآمل أن نستعيد وحدة أراضينا".

وتجددت في 27 أيلول/سبتمبر الماضي، اشتباكات مسلحة على خط التماس بين القوات الأذربيجانية والأرمينية في قره باغ والمناطق المتاخمة له في أخطر تصعيد بين الطرفين منذ نحو ثلاثة عقود وسط اتهامات متبادلة ببدء القتال واستقدام مسلحين أجانب.