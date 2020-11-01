هذه أديس أبابا... أبي أحمد ينشر صور تجمعه مع البرهان في إثيوبيا

نشر رئيس وزراء إثيوبيا عدة صور تجمعه مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان، الذي يزور أديس أبابا، اليوم الأحد.

وكتب أبي أحمد، على حسابه الرسمي على "تويتر" عبارة: "هذه إثيوبيا" مع مجموعة من الصور التي ترصد وقوفه مع البرهان في برج مرتفع يطل على العاصمة الإثيوبية.

وصل الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي، إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، اليوم الأحد.

የአዲስ አበባ እይታ

View of Addis Ababa pic.twitter.com/F3vui5KkEq — Abiy Ahmed Ali 🇪🇹 (@AbiyAhmedAli) November 1, 2020

وتأتي زيارة البرهان التي تستغرق يومين تلبية لدعوة رئيس الوزراء الإثيوبي، حيث يبحثان خلالها العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا ذات الاهتمام المشترك بحسب وكالة الأنباء السودانية "سونا".

I welcome to Ethiopia for a two-day working visit, General Abdel Fattah Al-Burhan, Chairman of the Sovereign Council for the Republic of Sudan. pic.twitter.com/IEqcUYkUmz — Abiy Ahmed Ali 🇪🇹 (@AbiyAhmedAli) November 1, 2020

وزار البرهان القاهرة الأسبوع الماضي لمدة يوم واحد وأجرى خلال الزيارة مباحثات مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، في القضايا ذات الاهتمام المشترك، ومنها سد النهضة.

وكانت الحكومة السودانية، قد أعلنت أمس السبت، استئناف مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، بدء من اليوم الأحد، بين وزراء شئون المياه في مصر وإثيوبيا والسودان.