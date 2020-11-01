قبل يومين من الانتخابات... مسح مستقل يظهر تفوق بايدن على ترامب بفارق 10%

تفوق نائب الرئيس الأمريكي السابق، جو بايدن، بفارق كبير على الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قبل يومين من إجراء الانتخابات الرئاسية، حسبما كشف استطلاع رأي حديث لآراء الناخبين.

وقال غالبية الناخبين إنهم غير راضين عن الطريقة التي تعامل بها الرئيس ترامب مع جائحة فيروس كورونا المستجد وإلى أين تتجه البلاد، وفقا للاستطلاع الذي أجرته شبكة "إن بي سي نيوز" بالتعاون مع صحيفة "وول ستريت جورنال".

في الأيام الأخيرة من الحملة، تقدم بايدن بفارق 10 نقاط مئوية على ترامب، وحصل على دعم 52% من الناخبين المسجلين على المستوى الوطني مقابل 42% لترامب. هذا أقل قليلا من نسبة 11% التي تفوق بها بايدن في نفس الاستطلاع قبل أسبوعين.

قال 6 من كل 10 ناخبين إن البلاد تسير في المسار الخطأ تحت قيادة الرئيس ترامب وإن الأغلبية لا توافق على تعامله مع الوباء، وفقا للاستطلاع الحالي. وقال غالبية الناخبين، (51%) إنه لا توجد فرصة لدعم ترامب، بينما قال (40%) نفس الشيء لبايدن.

وجد الاستطلاع أن غالبية الناخبين (52%)، لا يوافقون على أداء ترامب في مجال التوظيف، بينما يوافق (45%) عليه، فيما وافق (55%) من الناخبين على كيفية إدارة الرئيس للاقتصاد، لكن (57%) لا يوافقون على طريقة تعامل الرئيس مع الوباء، بينما يوافق (40%) فقط.

شعبية بايدن تركزت بين الناخبين السود (بايدن 87% مقابل 5% لترامب)، والناخبين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 34 (60% إلى 32%)، وكبار السن (58% إلى 35%)، والنساء (57% إلى 37%)، والبيض الحاصلين على درجات جامعية (56% إلى 41%) والمستقلين (51% إلى 36%).

فيما احتل ترامب الصدارة بين الناخبين البيض عموما (51% لترامب و45% لبايدن) والبيض بدون درجات جامعية (58% إلى 37%). كما أنه يتقدم بفارق نقطة واحدة بين الرجال (48% إلى 47%).